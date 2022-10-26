Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü: Terör örgütleriyle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kristersson'a, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.

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