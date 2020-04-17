Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile telefonda görüştü

Teknoloji

Veterinerler için hayatı kolaylaştıran el simülatörleri üretildi

ERÜ Veteriner Fakültesinde öğrencilerin, hayvanlara yönelik kan alma, serum takma gibi uygulamaları yapmadan önce el becerisi ve deneyim kazanabilecekleri bir simülatör geliştirildi. ERÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Düzler: "Eğitimde prosedürlerin tam olarak öğrenilmesini, öğrencilerin etik rahatsızlık yaşamamasını veya duygusal olarak herhangi bir problem hissetmeden becerilerini geliştirebilmesini hedefledik" açıklamasında bulundu.