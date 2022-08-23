Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı: Yatırım yapan çalışan kazanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç hafta aradan sonra Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Mardin ve Gaziantep’te 35 kişinin hayatını kaybettiği kazaların boyutlarıyla soruşturulduğunu belirten Erdoğan, “Failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır” dedi. Eylül ayında Balkan turuna çıkacağını ifade eden Erdoğan, konuşmasında ekonomik gelişmelere dikkat çekti. Türkiye’nin ekonomide köklü değişim yaptığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı, “Bugün yaşadığımız enflasyon maliyet odaklı enflasyondur” diye konuştu. Sıcak para sömürgesine asla rıza göstermeyeceklerini kaydeden Erdoğan, “Türkiye’nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır.” ifadesini kullandı.

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EKONOMİDE KÖKLÜ DEĞİŞİM YAPTIK

Erdoğan özetle şunları söyledi: “Son dönemde ülke ve millet olarak bizi en çok zorlayan konunun faiz, kur, enflasyon denklemi ile sınandığımız ekonomi alanı olduğu bir gerçektir. Dünyadaki gelişmeleri ve ülkemizin gücünü dikkate alarak ekonomimizi mahvetme tehdidi gibi açık ve alçak bir saldırıya maruz kaldığımız 2018’den itibaren bu alanda yeni programı hayata geçirmeye başladık. Ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme esasına dayanan bu programın anlaşılması biraz vakit aldı.

TÜRKİYE TEHDİTLERİN ÜSTESİNDEN GELDİ

Bütün dünya yüksek enflasyon gerçeği ve işsizlik tehdidiyle boğuşuyor. Türkiye ise kendi ekonomik modeli sayesinde tarihinin en yüksek üretim, ihracat ve istihdam seviyelerine ulaşarak bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstünden gelmeyi peşinen başarmıştır. Bugün yaşadığımız enflasyon küresel gelişmelerin tetiklediği dengesiz fiyat hareketleri sonucu maliyet odaklı enflasyondur. Türkiye’nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır. Türkiye’nin yeniden, yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz.

YATIRIM YAPAN, ÇALIŞAN, TİCARET YAPAN KAZANACAK

Türkiye’nin yeniden, yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz. Bizim ekonomi modelimizde, yatırım yapan, çalışan, ticaret yapan kazanacak. Bunların hasılasıyla da devlet kazanacak, bütçe kazanacak. Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır. Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum.

TÜRK PARASINI ALIP DÖVİZE YATIRMAK TÜRKİYE GEMİSİNE DELİK AÇMAKTIR

Kamu finans kuruluşlarından İş dünyamızı ve vatandaşlarımızı desteklemek için verdiğimiz düşük maliyetli Türk lirasını götürüp dövize veya altına yatırmak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Devletin üretimi ve istihdamı teşvik etmek için sağladığı kolaylıkları amacı dışında kullanmak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Evine, arsasına, arabasına, stoktaki malına, verdiği hizmete, sattığı ürüne, enflasyonla ve girdi maliyetleriyle izahı olmayan fiyatlar koyarak piyasanın dengesini bozmak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Sırf paradan para kazanmak adına, yapabileceği yatırımı yapmamak, çalıştırabileceği işçiyi çalıştırmamak, üretebileceği ürünü üretmemek satabileceği malı satmamak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Biz görünen ve görünmeyen yönleriyle tüm bu gelişmeleri harfiyen takip ediyoruz.”

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85 bin yardımcı personel

Sağlıkta 85 bin yardımcı personel kadrosu açtıklarını söyleyen Erdoğan, “Sağlıkçılarımıza 14 Mart Tıp Bayramı’nda verdiğimiz sözlerin hepsini birer birer yerine getiriyoruz.. Hekimlerin mağduriyetine yol açan malpraktis sorunu çözüldü. Hekimlerin emekliliklerinde hak kaybına yol açan düzenlemeyi tamamladık. Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimizin başvurularının istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum” diye konuştu.

Mısır alımı fiyatı ton başına 5 bin 700 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mısır alım fiyatının destek hariç ton başına 5 bin 700 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Erdoğan, “Mısır üreticilerimize müjde vermek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını, destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır” ifadelerini kullandı.

Failler hakkında gereken yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep ile Mardin’deki kazaların tüm boyutlarıyla soruşturulduğunu belirten Erdoğan, “Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Gaziantep ve Mardin’deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz” ifadelerini kullandı.



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