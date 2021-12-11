​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına tacizin cezası artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa bir video mesaj gönderdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 73’üncü yıldönümünde katılımcıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü tebrik etti.

Dünya İnsan Hakları Günü’nün, başta mazlum ve mağdurlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bundan 73 sene önce büyük umutlarla kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, küresel barış ve istikrarın korunmasında halen önemli bir rehber olma vasfını koruyor. Ancak başta İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık olmak üzere beyannamede yer alan ilkelere yönelik tehditler de günden güne artıyor.” ifadelerini kullandı.

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Cuma namazını Beşiktaş’taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

AVRUPA İKİYÜZLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin haklı olduğu konularda dahi hemen yaptırım diline sarılanların, her gün televizyon ekranlarına yansıyan bu trajedilerle ilgili, şimdiye kadar tek bir eleştirel cümlelerini duymadık, işitmedik.” dedi.

Sürekli çocuk haklarından bahsedenlerin, Avrupa’da kaybolan 10 binlerce Suriyeli mülteci çocukla ilgili attıkları hiçbir adımına şahit olmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer ikiyüzlülüklerin kadın hakları ve kadına yönelik şiddet meselesinde de sahnelendiğini dile getirdi.

REFORM ZİNCİRİNE YENİ HALKA

“Dünyanın milli gelire göre en fazla insani yardım yapan ülkelerinden birisiyiz. Savaş, çatışma ve terörden kaçan 5 milyona yakın kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz.” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Salgınla mücadelede başkaları gibi içe kapanmak yerine imkanlarımızı dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Haksızlık ve hukuksuzlar karşısında tepkimizi göstermekten çekinmiyoruz. Sınırlarımız dışında tüm bunları yaparken, ülkemiz içinde de kadınlarımız, çocuklarımız ve engellilerimiz başta olmak üzere her kesimden insanımızın hak ve özgürlüklerini genişletmeye gayret ediyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgemizi açıkladığımız 30 Mayıs 2019 tarihinden bugüne kadar 5 yargı paketini hayata geçirdik. Yakında Meclisimizin takdirine sunacağımız yeni bir yargı paketiyle bu reform zincirine inşallah yeni bir halka daha ekliyoruz.

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İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun hareket kabiliyetini artıracağımız bu paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır. Türkiye, insan odaklı devlet geleneğinden aldığı ilhamla demokrasi ve temel özgürlükler alanındaki reform iradesini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir.”

Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf’ı kabul etti.

Erdoğan İran Meclis Başkanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı açılış oturumununun ardınan İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf’ı kabul etti. Dolmabahçe Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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