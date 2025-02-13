Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Topbaş'ı andı: Birlikte nice vizyoner projeye imza attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Topbaş'ı andı: Birlikte nice vizyoner projeye imza attık

17:1313/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Kadir Topbaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Kadir Topbaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 4. yılı dolayısıyla anma mesajı yayınladı. Erdoğan "birlikte nice vizyoner projeye imza attığımız Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş, vefatının 4. yılında da unutulmadı..


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş'ın vefatının 4. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Kadir Topbaş Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." dedi.


"Birlikte nice vizyoner projeye imza attık"


Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:


Sevdalısı olduğu İstanbul’a tarihî nitelikte hizmetlerde bulunan, birlikte nice vizyoner projeye imza attığımız Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin.



2021 yılında hayata gözlerini yumdu


Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 13 Şubat 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti.


Topbaş için İstanbul Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlenmişti.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Kadir Topbaş
#İBB

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nevşehir'de yarın özel ve resmi okullar tatil mi?? Valilikten açıklama geldi