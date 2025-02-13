Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Topbaş'ı andı: Birlikte nice vizyoner projeye imza attık

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş, vefatının 4. yılında da unutulmadı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş'ın vefatının 4. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: