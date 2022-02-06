Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlı gençlere karantinadan seslendi Durmak yok yola devam
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlı gençlere karantinadan seslendi: Durmak yok yola devam

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastalığı hafif geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal aracılığıyla Kahramanmaraşlı gençlere seslendi. Kahramanmaraş Gençlik Buluşması programına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evde istirahatte olduğunu belirterek "2023'te Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlı gençlere karantinadan seslendi: Durmak yok yola devam
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlı gençlere telefondan seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık durumu iyi olan ve hastalığı hafif belirtilerle evde geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞLI GENÇLERE SESLENDİ

Kahramanmaraş Gençlik Buluşması'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki gençlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlı gençlere karantinadan seslendi: Durmak yok yola devam
OYNAT 01:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlı gençlere karantinadan seslendi: Durmak yok yola devam
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastalığı hafif geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal aracılığıyla Kahramanmaraşlı gençlere seslendi. Kahramanmaraş Gençlik Buluşması programına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evde istirahatte olduğunu belirterek '2023'te Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz.' ifadelerini kullandı.

"İSTİRAHATLERE PEK ALIŞIK DEĞİLİM"

"Malum bu vaka sebebiyle alışmadığımız bir sürecin içindeyiz. Çünkü ben istirahatlere pek alışık değilim, şimdi böyle bir durum oldu, yani bizi eve hapsettiler. Fakat bu hapis hayatından da kurtulacağız inşallah. Doktorlarımız, 'Fazla uzun sürmez. Çünkü bu omicron uzun sürmüyor' diyorlar. Şu anda evde istirahatlıyım, çalışıyoruz. Ve sizlerle bu vesileyle en azından telefon vasıtasıyla da olsa görüşme fırsatını bulduk." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii, Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz. 2023'te Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda geçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz. Türkiye genelinde tüm gençlere örnek olacak çalışmaları Kahramanmaraş gençliğinin gerek teşkilat bünyesinde, gerek üniversitelerde ortaöğretimde ortaya koymak suretiyle bir önek teşkil etmesini özellikle sizlerden rica ediyorum."

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı: Neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır
GÜNDEM
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı: Neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Zurabişvili'ye teşekkür
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Zurabişvili'ye teşekkür
Vodafone Parkta puanlar paylaşıldı

Vodafone Park'ta puanlar paylaşıldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasını '1' puanla kapattı.
Galatasaray kazanamıyor

Galatasaray kazanamıyor

Sarı-kırmızılılar Alanya deplasmanından 1 puanla döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlı gençlere karantinadan seslendi: Durmak yok yola devam

​Türkiye'nin 6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

G.Saray'ı Pena kurtardı

G.Saray'ı Pena kurtardı

​Yeni kaleci kurtarışlarıyla dikkat çekti.

'Okulları kapatmak <br>çözüm değil'

'Okulları kapatmak
çözüm değil'

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.