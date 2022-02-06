Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık durumu iyi olan ve hastalığı hafif belirtilerle evde geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞLI GENÇLERE SESLENDİ

Kahramanmaraş Gençlik Buluşması'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki gençlere seslendi.

OYNAT 01:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlı gençlere karantinadan seslendi: Durmak yok yola devam Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastalığı hafif geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal aracılığıyla Kahramanmaraşlı gençlere seslendi. Kahramanmaraş Gençlik Buluşması programına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evde istirahatte olduğunu belirterek '2023'te Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz.' ifadelerini kullandı.



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"İSTİRAHATLERE PEK ALIŞIK DEĞİLİM"

"Malum bu vaka sebebiyle alışmadığımız bir sürecin içindeyiz. Çünkü ben istirahatlere pek alışık değilim, şimdi böyle bir durum oldu, yani bizi eve hapsettiler. Fakat bu hapis hayatından da kurtulacağız inşallah. Doktorlarımız, 'Fazla uzun sürmez. Çünkü bu omicron uzun sürmüyor' diyorlar. Şu anda evde istirahatlıyım, çalışıyoruz. Ve sizlerle bu vesileyle en azından telefon vasıtasıyla da olsa görüşme fırsatını bulduk." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

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"Tabii, Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz. 2023'te Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda geçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz. Türkiye genelinde tüm gençlere örnek olacak çalışmaları Kahramanmaraş gençliğinin gerek teşkilat bünyesinde, gerek üniversitelerde ortaöğretimde ortaya koymak suretiyle bir önek teşkil etmesini özellikle sizlerden rica ediyorum."

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