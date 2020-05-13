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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan kampanyaya yüzüğüyle destek olan Öksüz ile görüştü Kadirşinaslığı unutmamız mümkün değil
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan kampanyaya yüzüğüyle destek olan Öksüz ile görüştü: Kadirşinaslığı unutmamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs dolayısıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na yüzüğünü göndererek destek olan ve cumhurbaşkanına hitaben mektup yazan Kahramanmaraş’lı Mukadder Öksüz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektuba cevap olarak, "Ülkemiz için göstermiş olduğunuz kadirşinaslığı unutmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs dolayısıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na yüzüğünü göndererek destek olan ve cumhurbaşkanına hitaben mektup yazan Kahramanmaraş’lı Mukadder Öksüz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Dayanışma Kampanyası’na destek veren Mukadder Hanım ile görüştü
OYNAT 02:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Dayanışma Kampanyası’na destek veren Mukadder Hanım ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder Hanım ile gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaştı. Erdoğan paylaşımında, 'Bugün bizlere mektup yazan ve Millî Dayanışma Kampanyası'na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder hanımla görüştük. Mukadder hanımın ve milletimizin her bir ferdinin bu kadirşinaslığını unutmak mümkün mü?.. Bu aziz millete hizmet etmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun' ifadelerin kullandı.


Mektubunda “Bizler 15 Temmuz’da vatanımız için nasıl bir ve beraber olduysak bugün de hastalık sebebiyle mağdur olan kardeşlerimizin yanında bir ve beraber olmalıyız. Maddi varlığım olarak bir tek yüzüğüm var onuda çorbada benimde tuzum olsun diyerek bu hayır kampanyasına gönderiyorum” ifadelerini kullanan Mukadder Öksüz’ün bu anlamlı mektubuna cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ülkemiz için göstermiş olduğunuz kadirşinaslığı unutmamız mümkün değil” diyerek teşekkür etti.

Bugüne kadar Milli Dayanışma Kampanyası’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara aktarılmak üzere 2 milyar liranın üzerinde bağış toplandı.

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