Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'nde ''Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak verdik'' dedi. Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. İstismar araçlarını kaybetmemek adına her türlü alçaklığa imza attılar. Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 17 Nisan 2021, 15:29 Son Güncelleme: 17 Nisan 2021, 17:26 DHA