Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emirini kabul etti
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emirini kabul etti
​Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşıladı.

Bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri ile bir araya geldi
OYNAT 00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.


DHKP-C üyeleri CHP'li belediyelerin örgüte desteğini tek tek anlattı: Para da verdiler otobüs de tahsis ettiler
GÜNDEM
DHKP-C üyeleri CHP'li belediyelerin örgüte desteğini tek tek anlattı: Para da verdiler otobüs de tahsis ettiler

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
GÜNDEM
Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

İslami değerlerle alay eden provokatörlerin 2016 yılında da sahnede olduğu ortaya çıktı
GÜNDEM
İslami değerlerle alay eden provokatörlerin 2016 yılında da sahnede olduğu ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız
Nehre gömüldüler

Nehre gömüldüler

​Ukrayna Rus askerlerini köprüde pusuya düşürdü.
Korku filmi değil gerçek

Korku filmi değil gerçek

​Esrarengiz olay sosyal medyada viral oldu.
Şehidimizin kanı yerde kalmadı

TSK'dan cezalandırma atışları: Suriye'nin kuzeyinde 52 terörist öldürüldü

10 binde bir görülüyor

10 binde bir görülüyor

Bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'nci saatte ameliyat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.