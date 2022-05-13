Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'ni kabul etti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşıladı.

Bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

GÜNDEM DHKP-C üyeleri CHP'li belediyelerin örgüte desteğini tek tek anlattı: Para da verdiler otobüs de tahsis ettiler

GÜNDEM Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

GÜNDEM İslami değerlerle alay eden provokatörlerin 2016 yılında da sahnede olduğu ortaya çıktı