Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşıladı.
Bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşıladı.
Bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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