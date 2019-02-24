Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz?

Kayseri'ye şimdiye kadar 26 katrilyon tutarında yatırım yaptık.

Bir tane CHP'li aday. İstanbul'un belediye başka adayı. Dersine iyi çalış, öğren öyle gel. Bu "millet bahçesi" projesinin esprisi farklı 'millet millet', 'illet' değil. Buraya bu milletin her ferdi gelebilir. Millet bahçesi içine millet kıraathanesi yapacağız. 24 saat açık olacak. Gençler gelecek, ders çalışacak.

Sağlıkta 45 ayrı tesisi şehrimize kazandırdık. Şehir hastaneleri gerçek anlamda şifahane oldu. Kayseri Şehir Hastanemiz bin 607 yatak kapasiteli.

CHP'nin birlikte olduğu partinin eş başkanı 'Biz oyumuzu Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz' diyor. CHP ve İyi Parti nasıl oluyor da ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor. 31 Mart'ta bunlara gereken dersi verelim.