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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazak mevkidaşı Tokayev ile görüştü
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazak mevkidaşı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazak mevkidaşı Tokayev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, doğu-batı güzergâhında Hazar geçişli Orta Koridorun geliştirilmesine duyulan ihtiyacın daha da arttığına işaret ederek, bu kapsamda Türkiye ile Kazakistan arasında taşımacılık alanında tam serbestinin sağlanması zaruretinin ortaya çıktığını, bu konuda somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede karşılıklı olarak ramazan tebriğinde de bulundu.

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