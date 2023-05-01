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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimileri şov peşinde koşarken sizler sahada çok çalıştınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuşuyor. Memur-Sen'in asrın felaketinde olağanüstü gayret sergilediğini dile getiren Erdoğan, ''Kimileri şov peşinde koşarken sizler sahada çok çalıştınız'' ifadelerini kullandı.

13:53 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:


Tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek Bayramı'nı tebrik ediyorum. Polis memuru Özgür Barçın evladımıza ve Resul Barutçu evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Memur-Sen camiasıyla bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Genel Kurul'da bayrağı devredecek kardeşlerimize gayretleri için teşekkür ediyorum. Memur-Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum. Memur-Sen kurulduğu günden bu yana tavrını Haktan yana koymuştur.


'Asrın felaketi' Kahramanmaraş depremleri


6 Şubat depremlerinde devletimizin ilgili kurumları, belediyeler, sendikalar, gönüllü kuruluşlar en başından beri olağanüstü çaba sarf etti. Memur-Sen asrın felaketinde olağanüstü gayret sergiledi. Çadırdan nakdi yardıma kadar Memur-Sen'li kardeşlerimiz depremzedelerin yanında olmuştur. Seçim gündeminden bağımsız olarak deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları günbegün takip ediyoruz. Kimileri şov peşinde koşarken sizler sahada çok çalıştınız. Azerbaycan deprem bölgesine bin afet konutu, okul, cami ve sosyal donatı alanları yapacak. Bunlar tek millet iki devlet olmanın gerçeğidir. 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yapacağız. Asrın felaketinde yaraları sarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.


IMF'le ilişiğimizi 2013'te kestik. Onlara, 'Türkiye'yi siz yönetemezsiniz biz yönetiyoruz' dedik. Bugün ülkeye utanmadan 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu.


Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Memur-Sen
#genel kurul
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