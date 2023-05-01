Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimileri şov peşinde koşarken sizler sahada çok çalıştınız

Tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek Bayramı'nı tebrik ediyorum. Polis memuru Özgür Barçın evladımıza ve Resul Barutçu evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Memur-Sen camiasıyla bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Genel Kurul'da bayrağı devredecek kardeşlerimize gayretleri için teşekkür ediyorum. Memur-Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum. Memur-Sen kurulduğu günden bu yana tavrını Haktan yana koymuştur.

6 Şubat depremlerinde devletimizin ilgili kurumları, belediyeler, sendikalar, gönüllü kuruluşlar en başından beri olağanüstü çaba sarf etti. Memur-Sen asrın felaketinde olağanüstü gayret sergiledi. Çadırdan nakdi yardıma kadar Memur-Sen'li kardeşlerimiz depremzedelerin yanında olmuştur. Seçim gündeminden bağımsız olarak deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları günbegün takip ediyoruz. Kimileri şov peşinde koşarken sizler sahada çok çalıştınız. Azerbaycan deprem bölgesine bin afet konutu, okul, cami ve sosyal donatı alanları yapacak. Bunlar tek millet iki devlet olmanın gerçeğidir. 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yapacağız. Asrın felaketinde yaraları sarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.