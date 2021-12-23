Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü tebrik etti.

Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmakla her daim iftihar edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 30 yılda Türk-Kırgız ilişkilerinin ortak tarih, kültür ve kardeşlik ilişkileri temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı gelişme kaydettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu özel ve anlamlı yıldönümü vesilesiyle yaptıkları ortak açıklama ile de işbirliğini ve dayanışmayı derinleştirmeye yönelik müşterek iradelerini sergilediklerini vurguladı.