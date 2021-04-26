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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

DHA

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