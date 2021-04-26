Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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