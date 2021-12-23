​Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Kızılcahamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından İstanbul'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi: Elini tutan mı var?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 manifestosunu hatırlatıp uyardı: Asla akıldan çıkarmamamız gerekiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 seçimlerinde yayınlanan parti manifestosunu hatırlatarak ' Asla akıldan çıkarmamamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet belediyecilerine tepki: İnsan içine çıkacak yüzleri kalmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet belediyelerini kağıttan gemilere benzetti. Erdoğan, 'Bir yıl yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul'da, Ankara'da bunu yaptılar. İkinci yıl makyajları dökülmeye, hakikatler ortaya çıkmaya başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren insan içine çıkacak yüzleri varsa kalmayacaktır.' dedi.