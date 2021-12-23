Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
​Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Kızılcahamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından İstanbul'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi: Elini tutan mı var?
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi: Elini tutan mı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 manifestosunu hatırlatıp uyardı: Asla akıldan çıkarmamamız gerekiyor
OYNAT 03:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 manifestosunu hatırlatıp uyardı: Asla akıldan çıkarmamamız gerekiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 seçimlerinde yayınlanan parti manifestosunu hatırlatarak ' Asla akıldan çıkarmamamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet belediyecilerine tepki: İnsan içine çıkacak yüzleri kalmayacak
OYNAT 00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet belediyecilerine tepki: İnsan içine çıkacak yüzleri kalmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet belediyelerini kağıttan gemilere benzetti.

Erdoğan, 'Bir yıl yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul'da, Ankara'da bunu yaptılar. İkinci yıl makyajları dökülmeye, hakikatler ortaya çıkmaya başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren insan içine çıkacak yüzleri varsa kalmayacaktır.' dedi.
Beşiktaş geri döndü

Beşiktaş geri döndü

​Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Yemek yaptığı sırada evi harabeye döndü.
Dolardaki düşüşe vurgu

Bakan Nebati: 'Faiz artırılmalı' diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu.

​Türkiye'nin 23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Başkan <br>hakeme saldırdı

Başkan
hakeme saldırdı

​Süper Lig maçında istenmeyen olaylar yaşandı.

​Darbe imalı bildiriye imza atan 103 emekli amiral hakim karşısına çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi.

Üretim yarı yarıya düştü

Üretim yarı yarıya düştü

​Çip krizi en çok Almanya'yı etkiledi.

​Kur korumalı mevduat uygulamasının ardından düşüş sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.