Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’den ayrıldı

Bugün ne kadar Türk düşmanı varsa Miçotakis ile beraber Amerika’da, belki video konferansla, bir araya gelmek suretiyle bize cevap teşkil edecek konuşmayı da onlar yapacak. Biz mesajımızı veriyoruz. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için sonuna kadar haklılığımızı savunacağız. Bunların hak ve özgürlük söylemleri sadece işlerine yaradığı yere kadar geçerlidir.