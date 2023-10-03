Cumhurbaşkanı Erdoğan: Klasör dolusu delile rağmen terör elebaşlarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, Batıdaki mahkemelerde terör üyelerine ilişkin verilen kararlarına tepki göstererek,
"Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak eli kanlı canilere gösterilen bu müsamahakar tavrı biz gerçekten anlayamıyoruz. Klasör dolusu delile rağmen terör elebaşlarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz. FETÖ amaçlarına ulaşmak için her yolu mübah görür"
açıklamasında bulundu.
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1 saat önce