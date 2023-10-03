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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Klasör dolusu delile rağmen terör elebaşlarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak, eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı gerçekten anlayamıyoruz. Klasörler dolusu delile rağmen terör elebaşılarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz" dedi.

Halil Akkoç
14:52 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Batıdaki mahkemelerde terör üyelerine ilişkin verilen kararlarına tepki göstererek,
"Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak eli kanlı canilere gösterilen bu müsamahakar tavrı biz gerçekten anlayamıyoruz. Klasör dolusu delile rağmen terör elebaşlarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz. FETÖ amaçlarına ulaşmak için her yolu mübah görür"
açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Sivil anayasa talebi aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Sivil anayasa talebi aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenecek 'Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, ''Milletimize vaadimiz olan 'Türkiye Yüzyılı' vaadini Adaletin de Yüzyılı yapmakta kararlıyız, azimliyiz. Bunu da hep beraber dayanışma içinde hareket ederek gerçekleştireceğiz'' açıklamasında bulundu. 'Sivil anayasa talebi, iradesine gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir' diyen Erdoğan, ''Bugün Yüksek yargı organlarımızın hepsi ferah, görkemli binalarda milletimize hizmet veriyor. Türkiye adalet hizmetlerinin sunulmasında her geçen yıl çıtayı biraz daha yükseltiyor'' ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Danıştay
#Terör
#FETÖ
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