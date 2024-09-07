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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"ne katılıyor.

Lokman Özdemir
16:54 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:08 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"ne katılıyor.



İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

(Deprem) Milletimizin bir daha benzer acılar yaşamaması adına devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.


Bundan 25 sene evvel 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi gösterdi ki depreme hazırlık Türkiye için bir beka meselesidir. Hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz. Kocaeli'de son mitinglerimizden birini yapmıştık. Kocaelili kardeşlerimiz yine bizi mahcup etmedi.


Kocaeli'yi geliştirmek için yatırımlarla her türlü desteği veriyoruz.


"İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak"


Bugün de Kocaeli'ye elimiz boş gelmedik. 3 millet bahçemizi bugün açıyoruz. Tüm Kocaeli halkına hayırlı olsun. İzmit körfezini temizliyoruz. Mavi suları tekrar eski berraklığına kavuşturuyoruz. Kamyonlarımız vızır vızır çamur taşıyor. Haliç'i temizlediğimiz gibi İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak.


Gezi olaylarında 3-5 ağacın yeri değişti diye sokakları yakıp yıkanların durumunu görüyorsunuz. Boğaz'daki katliamla ilgili tek bir cümle bile kurmuyorlar.


Ayrıntılar geliyor...



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kocaeli
#Gölcük
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