Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşularımıza ateş düşmüşse kapımızı kapatıp 'Bana ne' diyemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan Türkiye'nin stratejik öneminin son derece yüksek bir yerde olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, üç kıtanın kesişme noktasında yer alan, stratejik önemi fevkalade yüksek bir coğrafi konuma sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asya'dan Afrika'ya, Kafkasya'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir bölgede yaşanan her olay, bizi doğrudan etkilemektedir. Afganistan'da 40 yıldır devam eden iç karışıklıkların, Libya'daki ardı arkası kesilmeyen kardeş kavgasının, Yemen'de çözüme kavuşturulamayan çatışmaların, Suriye'de 11 yıldır devam eden zulüm ve saldırıların, Balkanlarda yeniden alevlenmeye başlayan gerilimlerin, Afrika'da her yıl yüz binlerce cana mal olan açlık ve fakirliğin, Kafkasya'da körüklenmeye çalışılan fitne girişimlerinin, velhasıl komşularının yanı sıra çok geniş bir alanda ortaya çıkan krizlerin menfi yansımalarını en fazla hisseden ülke, hiç şüphesiz ülkemiz, vatanımız Türkiye'dir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kim ne derse desin, coğrafi konumu, kültürel ve beşeri bağları itibarıyla Türkiye'nin buralara sırtını dönme lüksünün olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Komşularımıza ateş düşmüşse, kapılarımızı, pencerelerimizi kapatıp 'bana ne' diyemeyiz. Yüzyıllar boyunca cihana adalet dağıtmış bir ecdadın torunları olarak 'Bize ne Kudüs'ten, bize ne Filistin'den, bize ne Suriye'den, Irak'tan, Yemen'den, Türkistan'dan.' diyemeyiz. Hele hele Batılılar gibi, 'Bana ne başkalarının acısından, gözyaşından.' hiç diyemeyiz. Çünkü biz tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle nam salmış büyük bir devletiz. Biz, vicdanıyla, merhametiyle temayüz etmiş büyük bir milletin evlatlarıyız. Ne diyor şair, 'Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz.'"

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize yan bakana düz bakmayız

OYNAT 02:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acılara karşı 'Bana ne' diyemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Türkiye'nin komşularına arkasını dönme lüksü yoktur. Komşularımıza ateş düşmüşse kapımızı kapatıp 'Bana ne' diyemeyiz. Yüzyıllar boyunca cihana adalet dağıtmış ecdadın torunları olarak 'Bize ne Filistin'den, Kudüs'ten, Suriye'den' diyemeyiz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize yan bakana biz de düz bakmayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Yabancı basına Türkiye'yi, savunma sanayii hamlelerini şikayet edenlere sadece acıyoruz. Biz İHA'larımızı da, SİHA'larımızı da, Akıncı'larımızı da, savaş uçaklarımızı da, helikopterlerimizi de yapmaya devam edeceğiz. Bize yan bakana biz de düz bakmayız.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmanı ve itikadıyla komutanlar ordusu yetişecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Bu akademide alınan eğitimi son derece önemsiyorum. Gençlerimizin nitelikli yetişmesi vatanımızın bekası açısından hayati ehemmiyette görüyorum. Bu akademiden çıkan eserleri görüyorsunuz. İmanı ve itikadıyla buradan komutanlar ordusu yetişecek.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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