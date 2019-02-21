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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Osmanlı'nın görkemli sancağı Manisa'yı selamlıyorum. Şehr- i şehzade Manisa'yı selamlıyorum. Dünya tarihinde fetih akademisi olan Manisa'yı selamlıyorum. İstiklal Harbimizin kahraman şehri Manisa'yı selamlıyorum.

Yenilen düşmanın kaçarken yakıp, yıktığı bu şehri yeniden ayağa kaldıran Manisa'nın çalışkan insanlarını selamlıyorum. Türkiye'nin tarım, sanayi, ticaret şehri Manisa'yı selamlıyorum. Buradan Manisa'nın tüm ilçelerini, mahallelerindeki tüm insanlarımı selamlıyorum.

Manisa Evliya Çelebi'nin ifadesiyle müzeyyen bir şehirdir. Manisa mimarimizin nadide eserleri ile süslenmiş olduğu için müzeyyen denmiştir. Manisa ilmini, irfanını, edebini, ahlâkını Merkez Efendi'den almış bir şehirdir.

Cesaretini, kararlılığını, iradesini Saruhan Bey'den almış ve bu hasletlerini gözü gibi koruyan bir şehirdir. Heybetini Spil dağından, bereketini Gediz nehrinden, vakarlı duruşunu 3500 yıllık tarihinden Manisa bugün bir başka güzel.

Size güzel bir şey söyleyeceğim. Genceler tencerede gül perde, perdenin ucu yerde, yürek oynar can titrer, sizi gördüğüm yerde. Bizim de işte bu Manisa türküsünde olduğu gibi sizleri görünce yüreğimiz oynuyor, canımız titriyor.

AK Parti olarak Türkiye'yi şaha kaldırmak üzere yola çıkarken bu kadim şehirden hem ilham aldık hem de büyük destek gördük.

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Hem şehirleri hem gönülleri âbad etmek için 17 yıldır büyük bir mücadele verdik.

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