​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da iç güvenlik birimleri onuruna verilen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Biz Macaristan'dan Japonya'ya, İngiltere'den Ürdün'e ve Yemen'e kadar dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Biz İstiklal Marşı'nda bile şehitliği özleyen, şühedayı hatırlatan bir toplumuz. Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir diyoruz. Annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği vahşice şehit eden teröristleri yakalayıp, adalete teslim ettik.

Bölücü terör örgütü başta olmak üzere, bu milletin birliğine, beraberliğine, canından aziz bildiği değerlerine kasteden katil sürülerinden, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduk, sormaya da devam edeceğiz.Teröristlere çok büyük zayiatlar verdirdik.

420 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Son 2,5 yıl içerisinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Terörist rakamını 700'lere kadar düşürdük. Örgüte katılanların sayısında ve terör örgütünün kapasitesinde önemli gerilemeler yaşandı.

Terör örgütüne lojistik ve mühimmat sağlayan tüm unsurları kaynağında kurutmak için Suriye ve Irak'taki operasyonlara hız verdik. 4 bin kilometre kareden fazla bir alanı terörden arındırarak bu bölgeleri Suriye'nin kuzeyini adeta bir huzur adasına dönüştürdük. Suriye'deki savaştan kaçıp da ülkemize sığınan 3,6 milyon mülteciden 320 bini tekrar vatanlarına dönme imkanı buldu. İnşallah çok yakında terör örgütlerinin tasallutu altında bulunan diğer bölgelere de bir gece ansızın girecek ve gereken temizliği yapacağız.

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"Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz"

Aylan bebek gibi yüreklerimizi dağlayan acı görüntülerin önüne geçtik. 15 Temmuz gecesi aralarında 63 polisimizin de bulunduğu şehitlerimizin hesabını soruyoruz. Örgütün kripto yapılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yurt dışında bu şebekenin iplerini pazara çıkarıyoruz.

Her milletin hayatında ikbal dönemlerinin yanı sıra zorluk, imtihan günleri de olur. Biz bin yıl önce ebedi vatanımız olarak seçtiğimiz bu coğrafyada bu gerçeği tecrübe ettik. İçeriden ve dışarıdan onca saldırı ve ihanete rağmen hamdolsun 100 milyonların umudu olan bu ülkeyi sırtlanlara bırakmadık. Gerektiğinde can verdik, gerektiğinde ciğerparelerimize kara toprağa emanet ettik.

"Üstesinden geldiğimiz her badire ile irademizi perçinledik"

Ezanlarımızın minarelerden eksilmesine, ayyıldızlı bayrağımızın gönderden indirilmesine müsaade etmedik. Sağ-sol kavgası, mezhepçilik fitnesi, bölücü emellerle milli birliğimizi parçalamak isteyenlere hamdolsun izin vermedik. Üstesinden geldiğimiz her badire ile irademizi perçinledik. Millet olarak birbirimize daha sıkıntı kenetlendik.

82 milyon kardeş olduğu sürece Türkiye'ye yönelik saldırılar milletimizin çelikten iradesi karşısında hezimete uğrayacaktır. Siyaset, iş dünyası, çiftçi ve sanatçıya kadar herkese önemli görevler düşüyor. Siz emniyet teşkilatımızın sorumluluğu çok daha büyüktür. Uykunuzdan, ailenizden, sevdiklerinizden hatta kimi zaman sağlığınızdan fedakârlık yaparak bu ülkeye minnet borcunuzu ödemeye çalışıyorsunuz. Sizler canınızı ortaya koyuyorsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkem ve milletim adına sizlerin nezdinde tüm emniyet birimlerinize teşekkür ediyorum. Bu hassas süreci yükünüzü biraz daha ağırlaştırıyor. Biliyorsunuz 23 Haziran'da seçimler var. Dünyanın gözü bu seçimlerde. Kendi işlerini bırakıp bizlerle uğraşıyorlar.

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TÜSİAD'a tepki

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. Şunu bilin ki Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim.

Ben sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum, şimdikini de biliyorum. TÜSİAD'ın politik tarafgirlikten daha ziyade Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına katkılarını sunmasını bekliyoruz.

Daha bir hafta önce ziyaretime geldiniz, sizlerle biz neleri konuştuk? Bir hafta geçmeden yaptıkları açıklamalara bak. Unutmayalım ki bu ülke hepimizin ortak vatanıdır. Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz. Bu millet sizleri kurtarırsa kurtarır.

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