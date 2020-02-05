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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Askerlerimize yapılan saldırı, Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Suriye konusunda izleyeceğimiz stratejiyi paylaşmak istiyorum.

Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmadı. 2015'ten itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden çıktı. Elimiz kolumuz bağlı kalacak değildi. Elimizde kapı gibi bir Adana Mutabakatı var ve biz bunun gereği olarak oradayız. Adana mutabakatı Türkiye'ye Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkı tanıyor.

Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün bizzat içinde olduğu uçak krizi, bizim açımızdan Suriye meselesini daha da karmaşık hale getirdi.

Askerlerimize yapılan saldırı, Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz.

Rejim geri çekilmezse, Türkiye bu işi bizzat kendi yapmak zorunda kalacak. Rejim saldırılarına uyarmaksızın misliyle cevap verilecek.
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​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.
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