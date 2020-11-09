Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu toplantımız ilk Çevrimiçi Büyükelçiler Konferansı olmasının yanı sıra bu çapta yerli yazılımla gerçekleştirilen ilk resmi programdır.

Türkiye'den memleketine dönmek isteyen 90 ülkeden 38 bin yabancıya destek sunduk.

Sadece sınırlarımız içinde bulunan vatandaşlarımızı değil yurt dışında yaşayan insanlarımızı da sahipsiz bırakmadık.

Salgında 141 ülkeden 100 bin vatandaşımızı aileleriyle buluşturduk.

Türkiye olarak 9 aydır olduğu gibi kendi politikalarımızla bu dönemi yönetmeye çalışıyoruz.

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4 buçuk milyon mülteciyi ülkemizde barındırıyoruz bir o kadarının da Suriye'de bakımını üstleniyoruz.

Ülkemize ve milletimiz yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız.

Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir.

Uluslararası ilişkilerde çok merkezlilik eğilimi ve bölgeselleşme giderek önem kazanıyor. Tedarik zincirlerinin yeniden paylaşıldığı, üretim ve lojistik merkezlerinin tekrar belirlendiği, yeni bölgesel ittifakların kurulduğu, siyasi ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız.

Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor.

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"Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum"

Doğu Akdeniz'deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin, doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına rıza gösteremezdik.

Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum.

Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz.