Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni için geldiği Rize'de açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bu güzel eseri kazanmamız için emek veren herkesi tebrik ediyorum.

Kış aylarında ulaşımda ciddi zorlukların yaşandığı bu bölge artık güvenli bir şekilde geçilebilecek.

Bölgenin büyük ekonomik potansiyelinin altyapısını şimdiden kuruyoruz.

Dünyanın yeni yıldızı olan Doğu Karadeniz bölgesi için gerekli yatırımları erkenden yapıyoruz.

Nerede bir afet yaşanıyorsa devletimiz orada. Bütün yaşanan sel felaketlerinin yaralarını sarıyoruz. Biz bu adımları atarken 'Bunu nasıl önleyebiliriz?' diye uğraştılar.

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Türkiye'nin değişik yerlerinde ne kadar sol varsa komünist varsa buralara getiriyorlar. Önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Sizin gücünüz yapılan bu yatırımların önünü kesmeye yetmez.

Son 7-8 yıl Türkiye'nin önünü kesme girişimleriyle geçti. Milletimizle verdiğimiz mücadele ile bunları geride bıraktık. Ekonomimizi yıkmak için nice alçak saldırıya uğradık. Çalışmaktan ve üretmekten vazgeçmedik.

Milletimiz yalan terörüne 2023'te gereken dersi verecektir. Zillet içindeki ittifaka en güzel dersi milletimiz verecektir.

Detaylar geliyor...

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