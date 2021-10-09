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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları şöyle:

Muhalefetin yabancı yatırımcıları ürkütmeye çalıştığı bu dönemde atılan adımlar imzadır.

CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor.

Küresel yatırımların yüzde 35 azaldığı, ekonomilerin kontak kapattığı dönemde bizde yatırımlar hiç hız kesmedi.

Yapılan yatırımlar muhalefetin yalan üzerine kurulu propagandasının işe yaramadığının ispatıdır.

Turizmde farklı bir ivme yakalayarak geçen seneki kayıplarımızın büyük bölümünü telafi ettik.

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