Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Bir asır öncesi burada istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları bugün de meşaleyi taşıyorlar. İstiklalinin bedelini kanı ile, kalkınmanın bedelini alınteri ile ödeyen Gaziantep bunun değerini çok iyi bilir. Biz AK Parti'yiz. Suriyeli kardeşlerine düşman nazarı ile bakan bir Bay Kemal yok burada.

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"Onların kardeşlik gibi bir anlayışı yok"

Muhakkak ki müminler kardeştir. Biz kardeşlerimize onları gönderecek yer aramayız. Silahlardan kaçmışlar ise, kapımızı onlara nasıl açmışsak, bugün de açarız, yarın da açarız. Ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var, Bay Kemal bundan rahatsız. Onların kardeşlik gibi bir anlayışı yok.

"Adana'da elektriği bedava ver"

Şanlıurfa'ya gidiyor bir başka yalan, Adana'ya gidiyor bir başka yalan söylüyor. Şanlıurfa Belediyesi'ni verin, elektriği bedava verelim diyor. Bre cahil, belediyenin böyle bir yetkisi var mı? Adana Belediyesi sizde, elini tutan mı var, ver hadi. Elektriği veren biziz be hey cahil. Seçimlerden önce elektriği, suyu bedava vereceğiz dediniz, neyi bedava verdiniz? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 2023'e giden yolda bir daha bu tuzaklara düşmeyelim, bunları hüsrana uğratalım.

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"Antep'e borcumuzu yatırımlarla ödeyeceğiz"

Antep'e olan şükran borcumuzu yatırımlarımız ile ödemeye çalışıyoruz. Gaziantep'e her seferinde hizmet ve yatırım heybemizi doldurarak geliyoruz.

"6. OSB'yi kuruyoruz lutfedip gelirsen yerini gösterirler"

Bay Kemal, icraat, icraat. Laf değil. Birileri ellerinde hesap makineleri ile fabrikaları saymaya başladı. Daha çok sayarsınız. Baktılar ki, eksiği yok fazlası var, konuyu hemen kapattılar. 6. OSB'yi kuruyoruz. Bay Kemal lutfedip gelirsen, yerini gösterirler. Buradaki fabrikaları da sayabilirsiniz. Bu vesile ile beyranını, kebabını, baklavasını yerler, ağızları tatlanır. Sohbet ederler, yürekleri tatlanır. Yoksa bizimle uğraşmaktan hayatı kendilerine zehir edecekler.

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