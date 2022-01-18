Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ayrıntılar geliyor...







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Başta Balkanlar olmak üzere bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ülkemizde yatırım yapmak isteyen Sırp yatırımcılara destek olmaya devam edeceğiz.

Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyede ilerliyor. Ticaret hacmimiz rekor kırmaya devam ediyor. Bin 300'den fazla Türk şirketi Sırbistan'da faaliyet gösteriyor.

Son 10 yıl içinde iş adamlarımız Sırbistan'da 250 milyon dolarlık yatırım yaptı. Müteahhitlerimiz ülkede 45 projeye imza attı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla ticaret hacmimizi 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır.

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Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu aşikardır.

İstiyoruz ki Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü için bir adım atalım.