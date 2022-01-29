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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuşuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının satır başları şöyle:

"Dereli'nin saygıdeğer güzel insanları. Sizleri uzun bir aradan sonra en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Tabi bir afetin bir felaketin ardından, sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bugün bu teslim töreniyle birlikte ben burada tüm Dereli sakinlerine mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum. Birazdan Allah'ın izni ile hak sahiplerine kura ile dairelerini sahip edeceğiz.

O günü unutmamız mümkün değil, anında buradaydık. 15 kardeşimiz burada hayatını kaybetti. Aynı dönemde ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın, Muğla, Antalya'da felaketleri ardı ardına yaşadık. Yılmadık, usanmadık bütün bu yerlerde gece gündüz çalıştık.

Her yerde de bu binalardan altyapılara kadar buraları ayağa kaldırdık. Hala da devam ediyoruz.
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