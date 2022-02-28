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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve “Şule” Belgeseli Gösterimi Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve “Şule” Belgeseli Gösterimi Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.


Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:


Milletimiz darbelere darbecilere alkış tutanları unutmamıştır.

Bu ülkede bu bağımsızlık mücadelesini verenler olduğu gibi bunun tam aksinin mücadelesini verenler var. Fakat bunlar bizi yolumuzdan döndüremez.

Bu ülkede bağımsızlık mücadelesini verenler olduğu gibi maalesef bunun tam aksinin mücadelesini verenler de olacak. Ancak biz yolumuzdan geri dönmeyiz. 28 Şubat sürecinin aktörlerinin cezalandırılması için bizim dönemimizde yapılanlar ortadadır. Böylece Türk demokrasisi rüştü isbat etmiştir.

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