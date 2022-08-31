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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Bu evlatlarımızı yetiştirerek ordularımızın saflarına katılmayı sağlayan ailelerine de şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Milli Savunma Üniversitemiz kapılarını açtığı günden itibaren çok önemli başarılara imza atmıştır. Denizcilerimiz Barbaros'un izinde kendilerine verilen her görevde ülkemizin çıkarlarını korumaktadır. 15 Temmuz ihanetinden en büyük yarayı alan hava kuvvetlerimizde en kısa sürede toplayarak gökyüzündekini hakimiyetini pekiştirdi. Harp okullarımızın eğitim sürelerini 4 yıldan 5 yıla çıkararak, ülkemizin hedeflerine uygun nitelikli asker yetiştiriyoruz.

Bizim devlet geleneğimizde ordu, milletin değerleriyle teşhis edilmiş, ülkenin bekasının teminatı olan bir kurumdur. Ne zaman ki ordumuz bu vasıflarından uzaklaştırılmışsa, işte o zaman bizim için alarm zilleri çalmaya başlamıştır. Maalesef bir dönem ordumuzun gücünü aldığı bu kadim köklerinden koparma gayretleri had safhaya çıkmıştı. Bu üzüntü verici gidiş, eski Türkiye'nin ruhumuzu yaralayan lekelerinden olarak tamamen geçmişte kalmıştır. Deniz Harp Okulumuzun camisinin bugün aynı zamanda açılışını yapıyoruz.

Kahraman ordumuzdan yakında yeni başarıların, yeni zaferlerin müjdesini alacağız.

Doğu Akdeniz'de ülkemizin çıkarlarını baltalamak için kopartılan gürültülerin gerisindeki karın ağrılarının gayet farkındayız.

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