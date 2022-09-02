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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Erdoğan, Ahmet Şık'ın 'AK Parti kapatılacak' sözüne yönelik, ''Bu zat zaten teröristin tekidir, onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez' açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılar açıklamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, ''Bunların hepsi seçime yönelik yalanlar. Öyle bir yetkisi yok, bu milleti aldatmak. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değil'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyaretine de değinen Erdoğan, ''Kendi vekili SİHA'yı terör örgütleriyle mukayese etti'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklaması

Bunların hepsi seçime yönelik yalanlar. Öyle bir yetkisi yok, bu milleti aldatmak. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değil.

Şık'ın 'AK Parti kapatılacak' sözü

Bu zat zaten teröristin tekidir, onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez.

Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyareti

Kendi vekili SİHA'yı terör örgütleriyle mukayese etti.

Ayrıntılar geliyor...

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