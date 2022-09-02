Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. https://t.co/UNCZ2z8gpx — Yeni Şafak (@yenisafak) September 2, 2022

Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklaması

Bunların hepsi seçime yönelik yalanlar. Öyle bir yetkisi yok, bu milleti aldatmak. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değil.

Şık'ın 'AK Parti kapatılacak' sözü

Bu zat zaten teröristin tekidir, onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez.

Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyareti

Kendi vekili SİHA'yı terör örgütleriyle mukayese etti.

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Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: İhlaller devam ederse gereğini yaparız