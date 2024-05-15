Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Engelleri sırt sırta vererek birlikte aştık.

Geçen sene milletimizin 60 yıldır içinde uhte kalan Togg'u birlikte hayata geçirdik.

Togg'un ne kadar stratejik bir hamle olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor.

Yerli ve milli markamız Togg ile hızla gelişen elektrikli araç sektöründe biz de varız dedik.

Öğrenilmiş çaresizlikle mücadele ettik.

Projenin kolunu bacağını kırmak için, projeyi itibarsızlaştırmak için çok uğraştılar.

Biz bunların hiçbirine kulak asmadık.

Elektrikli araç teknolojisinde dünyadaki birçok ülkeye göre yerimizi çok önceden aldık.

KAAN ile ilgili neler söyleniyorsa, İHA'larımız ile ilgili hangi iftiralar atılıyorsa hepsine ve daha fazlasına şahitlik ettik. 'Başkaları yapıyorsa biz niçin yapmayalım' dedik. Sizlerin de gayretleriyle elektrikli araç teknolojisinde dünyadaki birçok ülkeye göre yerimizi önceden aldık.

Küresel ekonominin son 5-6 yıldır fırtınalı sulardan geçtiğini biliyorsunuz.

Türkiye olarak küresel ekonominin genel seyrinden maalesef biz de etkileniyoruz.

6 şubat depremlerinde 53 bini aşkın insanımız hayatını kaybederken 850 bin bağımsız bölüm kullanılmaz hale geldi.

depremzede illerimizin toparlanması için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi bu arkadaşlarımızdır.

Mali idareler seçimlerinde sandıkta bedel ödeme pahasına kararlı duruşumuzu bozmadık.

Şahsi ikbalimiz için ülkemize ilave yük oluşturacak hiçbir adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız.

Bugün bize serzenişte bulunanlar yarın bize hayır dua edecektir.

Ekonomi programımızın neticelerini görmeye başladık.

Dış talepteki zayıf görünüme ve depremin etkilerine rağmen cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık.

Bizim için hayati önem taşıyan diğer konu istihdamdır.

İşsizlik oranı son 11 yılın en düşüğündedir.

Arz talep dengesizliğini mutlaka gidereceğiz.

Nitelikli istihdamı artırmaya yönelik politikalara ağırlık vereceğiz.

Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Dış finansmana erişim kolaylaşıyor.

Orta vadeli programımızı güçlendirecek kritik adımlar atıyoruz.

Programın güçlendirilmesinde 3 temel önceliğimiz var.

Türkiye hem üreterek büyümek hem de kaynaklarını en verimli şekilde kollanmak zorunda olan bir ülkedir. Alın terimizden ve bileğimizin gücünden başka hiçbir şeye bel bağlayamayız.

Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu malının korunmasına ihtimam göstermiş bir ülkeyiz.

Bu pakete birlikte çok güçlü bir uygulama modelini hayata geçirtiyoruz. Tedbirler tüm kamuyu kapsıyor. Tasarruf tedbirlerine tüm kamu kuruluşu ve personeli uymak zorundadır.

Hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız.

Göreve seçilmek orayı akraba çiftliğine çevirmeye hak vermez

Herkesi tasarruf paketine uymaya devam ediyorum."



