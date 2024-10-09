Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sözlerimin hemen başında geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle sarsılan Bosna Hersek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Felaket haberini alır almaz AFAD'ımızı TİKA'mızı hemen harekete geçirdik. Bosnalı kardeşlerimizi bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Ulaştırma bakanımız, durumu yerinde incelemek üzere bölgeye hareket etti. Bosnalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Merhum Aliya'nın bizlere bıraktığı emanete sahip çıkmayı sürdüreceğiz.





Rahmetli Erbakan hocamızın yol arkadaşı Recai Kutan ağabeyi de burada rahmetle yad ediyorum. Her zaman hayırla anılacaktır. Bizde kendisini her zaman şükranla yad edeceğiz.





"Türkiye Yüzyılı'nda sırtını dağa yaslayan terör siyasetine asla yer yoktur"

Dün 6-8 Ekim olaylarının 10. yıl dönümüydü. Kobani bahanesiyle kışkırtılan bu menfur olaylarda 2 emniyet görevlimiz şehit oldu. 35 kişi hayatını kaybetti. 761 insanımızda yaralandı. Olaylar sonucunda çok sayıda ev, iş yeri, okul, kütüphane ve kültür merkezi zarar gördü. İhtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarına yapılan canilikleri unutamayız. 6-8 Ekim olaylarında rolü olanlar mahkemelerde hesabını vermiş, cezaya çarptırılmıştır. O dönem emperyalistlerin bölgesel planlarına alet olanlar bu olaylarla yüzleşme cesaretlerini hala gösteremedi. 6-8 Ekim olaylarına oy uğruna şaşı bakan dönemin CHP yönetimi henüz nedamet göstermedi.





Şiddete ve teröre asla yer olmadığını herkesin anlaması gerekiyor. Bir elinde silah olarak siyaset yapılmaz. Türkiye Yüzyılı'nda şiddetle arasına mesafe koyan anlayışa elbette yer vardır ama sırtını dağa yaslayan terör siyasetine asla yer yoktur.

"Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyorum"

Sayın Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyor, 85 milyonun kardeşliği açısından değerli buluyoruz. Beklentimiz, hiçbir ayrım yapmadan meclisteki tüm siyasi partilerin de bu yaklaşımla hareket etmesidir.





"Milletimizin güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz"

7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların 1. yıl dönümünü geride bıraktık. 50 bin kardeşimiz şehit edildi. Gazze'de 1,9 milyon kişi, Lübnan'da 1,3 milyon insan yerlerinden edildi.

Hemen her gün yeni bir eşiğin aşıldığı bu gerilimi yakından takip ediyor, milletimizin güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Yangına benzin dökenlerden değil, söndürmeye çalışanlardan olduk. Türkiye yapılmak istenenin farkında. Nihai hedefin ne olduğunu görebiliyoruz.





Özgür Özel'e tepki: Esefle karşıladık

Toplantı sonrası CHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamaları esefle karşıladık. Tüm bölge ateş çemberinden geçiyor, Sayın Özel'den daha olgun bir tavır beklerdik. Varsın onlar hayal dünyalarında yaşamaya devam etsin, biz Türkiye'nin güvenliğinden taviz vermemeye devam edeceğiz.





"İsrail bir siyonist terör örgütüdür"

Bölgemiz ve topraklarımız üzerinde ameliyat yapılmasına izin vermeyeceğiz. Açık ve net söylüyorum. Vadedilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır. Bir yıl önce İsrail'in devlet olmak ile terör örgütü olmak arasında bir tercihle karşı karşıya olduğunu ifade etmiştim. İsrail bir siyonist terör örgütüdür. Gazze kasabı siyonist Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlayanları tarih affetmeyecektir. Tarihin doğru tarafında olan ülkeler de oldu. Onlarla her zaman beraber olacağız. İnsanlık cephesinde yer alan tüm halkları yürekten tebrik diyorum. Filistinli kardeşlerimiz için hürriyet ve adalet istiyoruz. Allah'ın izniyle tek başımıza kalsak dahi atalarımızdan tevarüs ettiğimiz asil duruşumuzu asla bozmayacağız. Zalimler karşısında susmayacak, zulme rıza göstermeyeceğiz. Filistinli Lübnanlı kardeşlerimize dayanışma mesajlarımızı gönderiyoruz. İnsani yardımlarımızı daha da artıracağız.









"Tıkandık varsa yanlışlık varsa neşteri vuracağız"

Pazartesi yaptığımız merkez kurul toplantısı bu olayları enine boyuna değerlendirip milletimizin sesine kulak vererek bu çerçevede bazı önemli adımlar atma kararı aldık. İnsanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Onlarca kriminal suç kaydı olanların ortalıkta dolaşması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Emniyet içinde bir zafiyet varsa neşteri vurup bunu gidereceğiz. Adalet sitemize tıkandık varsa yanlışlık varsa neşteri vurup Allah'ın izniyle onu da çözüme kavuşturacağız.