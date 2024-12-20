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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

17:0020/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mardin İl Kongresi'nde konuşuyor.

#Mardin
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan

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