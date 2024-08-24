Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor: Piri Reis Denizaltısı Mavi Vatan ile buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katılımcılara sesleniyor.









İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Ordumuz için kritik öneme haiz Piri Reis Denizaltımızı hizmete alıyor, Hızır Reis Denizaltımıza bayrak çekiyor seyir testlerini başlatıyoruz.





Gemilerimizin inşaasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor TSK için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor Rabbim hepsinden razı olsun diyorum.





"Tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz"





Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz.





"TSK’yı her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz"





Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için Mavi Vatanımızda etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 2002’den beri güçlü Türkiye Güçlü Ordu şiarıyla TSK’yı her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz.





"Donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz"





Deniz Kuvvetleri’mizin ihtiyacı olan her türlü platform ve sistemin tedariki için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Projesi tamamlanan, yapımına başlanan, modernize edilen her bir gemi ile donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz.





TCG Piri Reis, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltımızın ilkidir. Piri Reis denizaltımızda şimdiye kadar 380’in üzerinde fabrika, liman ve seyir kabul testi başarıyla icra edildi.





Reis sınıfı denizaltımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır.





"Donanmamızın gücüne güç katacağız"





Hırız Reis denizaltımızı 2025 yılında, havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız Murat Reis Denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz.





Dördüncü denizaltımız Aydın Reis’in inşaat faaliyetleri süratle devam ediyor. Tüm denizaltılarımızı 2029 yılına hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız.





Halihazırda kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden, idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasındayız. Bununla yetinmiyoruz, 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEM projemizle başlamayı ümit ediyoruz. Kendi denizaltısını inşa edebilen dünyadaki lider ülkeler arasına girmiş olacağız. MİLDEM projemizle ilgili çalışmalarımız kendi mecrasında ilerliyor.





‘AKYA torpidomuzu kullanacak’





Piri Reis kendi güdümlü mermilerimiz ATMACA ve GEZGİN’İN yanı sıra kısa süre harp atışıyla etkisini gördüğümüz gururumuz AKYA torpidomuzu da kullanacaktır.





"Milli uçak gemisi dizayn çalışmaları sürüyor"





Çok önemli projeleri hayata geçirdik. Milli hücumbot, yeni tip mayın avlama gemisi, açık deniz karakol gemisi, yeni tip çıkarma aracı gibi önemli platformların inşası devam ediyor. Deniz Kuvvetleri’mizde çığır açacak TF2000 hava savunma harbi, milli denizaltı ve milli uçak gemisinin dizayn çalışmaları sürüyor.





"Hak ve menfaatlerimiz korunacak"





TF2000 ile ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli olarak sağlayacağız. Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve milli uçak gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz. Milli uçak gemimizde HÜRJET, KIZILELMA, TB3 ve ANKA3 yerli hava araçlarımız ile denizaşırı etki alanlarındaki hak ve menfaatlerimiz korunacaktır.





Tüm bu projelerimizin devreye girmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha üstün kabiliyetlere kavuşacak, Mavi Vatan’daki haklarımız etkin bir şekilde savunulacaktır.





"İleride Mersin’de tershanemiz olacak"





Gazi Mustafa Kemal’in bir çocuğu oyuncağını beklemesini bekledim dediği Savarona’yı bakımsızlıktan kurtarıp milletimize kazandırdık. Birileri sadece Gazi’nin ismini kullanarak siyasi rant peşinde koşarken biz binlerce yıllık tarihimizin tamamını bir bütün olarak kucaklıyoruz.





Tershane altyapımızı güçlendirme çalışma çabamız devam edecek. İleride inşallah Mersin’de bir tershanemiz olacak.





"3 yakıt gemisini hizmete alıyoruz"





Bugün Deniz Kuvvetleri’nin muharip unsurlarına lojistik destek sağlayacak milli tershanemizde inşa edilen her biri 200’er tonluk 3 adet yakıt gemisini hizmete alıyoruz. Deniz Kuvvetleri’miz ile sahil güvenlik komutanlığımıza bağlı yüzer unsurların lojistik ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabileceğiz.



