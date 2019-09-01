Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'ya metro müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya Mevlana Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Seçim öncesi buraya geldiğimde büyükşehir belediye başkan adayımızı sizlere emanet etmiştim. Sizler de bu emaneti en yükseğe taşıdınız. Genç, çalışkan, azimli ve derviş gönüllü bu kardeşimizin Konya'ya çok büyük hizmetleri olacağına inanıyorum. Çok yüksek oy oranlarıyla yüzümü ağartan Karatay, Meram ve Selçuklu olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum. Bugün Konya'dayız. Bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum.

"LAYIK OLAMAYIZ"

Konya büyük medeniyet davamıza en büyük desteği veriyor. Bu şehir alemi aşkla bilen Mevlana hazretlerinin, alemi ilimle bulunan Konevi hazretlerinin, kılıcı adaletli Sultan Keykubat'ın şehridir. Bu şehir hem tarımda hem sanayide hem ilimde hem tasavvufta zirveyi hiç bırakmamış şehirdir. Bu alimlerin gönül sultanlarının mirasına en iyi şekilde sahip çıkarak çok daha büyük başarılara birlikte imza atacağız. Mevlana hazretlerinin emanetlerini aslına uygun şekilde koruyamazsak ona layık olamayız. Selçuklu'dan kalan eserleri koruyamazsak ona layık olamayız. Tasarım, geliştirme, üretimde ilk sıralara çıkartamazsak ecdada layık olamayız. Nerede ne yapıyorsak olalım bir gözümüz hep Konya'dadır.

KONYA'YA YAPILAN YATIRIMLAR

Bunun için Konya'nın yatırıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Mavi tünel içme suyu ve arıtma tesisinin açılışını yapmıştık. Şeb-i Arus için geldiğimizde 99 kalem projenin toplu açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün 645 milyon lira olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Eğitim, sağlık, enerji, spor, yurt, yol yer alıyor. Büyükşehir Belediyemizin tamamladığı yollar, kavşaklar, üst geçitler, sulama tesisleri gibi açılışı da yapıyoruz. Karatay, Selçuklu, Akşehir, Seydişehir belediyelerimizin tamamladıkları yatırımları da hizmete alıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin Konyamıza kazandırılmasına hizmeti geçen bakanlarımızı, kurumlarımızı ve belediyelerimizi tebrik ediyorum.

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Konya'ya kazandırdıklarımız bunlardan ibaret değildir. Son 17 yılda eski rakamla 51 katrilyon lira yatırım yaptık. Şehir genelinde 8 bin derslik, 2 devlet üniversitesi oluşturarak Konya'nın eğitim altyapısını baştan kurduk. Hem spor karşılaşmaları hem de etkinlikler için 42 bin kişilik stad, gençlik tesisleri, spor kompleksleri inşa ettik. Çok sayıda millet bahçesi yaparak eski stadyumu millet bahçesi yapıyoruz. Konyalı bakanımız Murat Bey suratle belediye başkanımızla el ele verecek hızla artık anneler, çocuklarını yanlarına alacaklar millet bahçesinde eğlenecekler. İnşaatı devam eden şehir hastanemiz 1250 yatağı ile ülkemizin en büyük sağlık tesislerinden biri olacak. Bölünmüş yol uzunluğunu 167 km'den 1141 km'ye çıkardık.

PEŞ PEŞE MÜJDELER

İlk müjdemi veriyorum… İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz.

Geliyorum bir başka müjdeye bu müjde de çiftçilere. Bu yılın sonunda nişasta bazlı şeker oranını yüzde 2,5’a kadar indiriyoruz. Bu yıl pancar alımında ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz.

Konya’ya bir müjdemiz daha var. 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisinin ev sahibi olarak Konya’yı belirledik.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Bizler 25 yıldır bu ülkede yepyeni bir belediyecilik anlayışı inşa ediyoruz. Her şey gibi de hizmet de nasip işidir niyet işidir. Belediyeleri kazanmayı sadece bir siyasi proje olarak görenlerin seçimlerin ardından ne hale düştüklerini hep birlikte izliyoruz değil mi? Gördünüz. Son seçim kampanyası boyunca CHP’li belediye başkan adayları ve genel başkanları her konuda attılar tuttular. Hiçbir işçi çıkartmayacaklarına kadar vermedik söz bırakmadılar. Ne oldu? Şu anda çıkartıyorlar. Ve tabi ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var.

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Üstelik ne diyordu bay Kemal namus söz diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında da ahali haklı olarak bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. CHP’liler önce bizim böyle bir sözümüz yok diyerek inkar yoluna gittiler. İşleri güçleri yalan.

"DİYARBAKIR'DA KİMLERLE NEYİ KONUŞUYOR"

İstanbul’u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara’da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor başkandan ses yok. Demek bir tiyatro oynamışlar. 15 temmuza tiyatro diyenler asıl tiyatroyu seçim meydanlarında kendileri sergilemişler. Bunun adı millet kandırmaktır. Alenen sahtekarlıktır riyakarlıktır düzenbazlıktır. Sözlerini tuttukları konuşlar yok mu elbette var. Bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İşte İBB başkanı Diyarbakır’da kimlerle neyi konuşuyor. Teröre bulaşmış kişilerle el ele. Ne diyor sizlerle beraberiz. İstanbul’u nasıl birlikte yöneteceklerinin hesabını yapıyorlar. Görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup onlara destek veriyorlar.

Ülkesinin yanında yer almayandan belediye başkanı olmaz siyasetçi hiç olmaz. Bunların nobranlığı sadece millete karşıdır. Milleti kandırdıklarını zannedenler gerçek yüzleri ortaya çıktığında milletten hak ettikleri cevabı inşallah alacaklar. Kutlu davamızın çatısı altında toplanmış herkesin vazifesi büyük ve güçlü Türkiye'yi hedefe vardırmaktır.