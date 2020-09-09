Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova ve Sırbistan'ın Cumhurbaşkanlarıyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosovalı ve Sırbistanlı mevkidaşlarıyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde ilişkileri güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Ayrıca her iki görüşmede de ikili ve bölgesel konularda yakın iş birliğini ve istişareyi sürdürme hususunda mutabık kalındı.

Haber Merkezi 09 Eylül 2020, 22:08 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020, 23:20 AA