Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosovalı ve Sırbistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova ve Sırbistan'ın Cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosovalı ve Sırbistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde ilişkileri güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Ayrıca her iki görüşmede de ikili ve bölgesel konularda yakın iş birliğini ve istişareyi sürdürme hususunda mutabık kalındı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

İlişkileri güçlendirecek adımlar konuşuldu

  • İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerde,Türkiye-Kosova ve Türkiye-Sırbistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Erdoğan ve Merkel'den son dakika Doğu Akdeniz görüşmesi
GÜNDEM
Erdoğan ve Merkel'den son dakika Doğu Akdeniz görüşmesi

Yakın iş birliği ve istişare sürdürme konusunda mutabık kalındı

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Thaçi ve Vucic ile ikili ve bölgesel konularda yakın iş birliğini ve istişareyi sürdürme hususunda mutabık kaldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanını kabul etti
OYNAT 00:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Bakan Ceyhun Bayramov'un, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşananlar hakkında son durum ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vermesi bekleniyor.


Abone Ol Google News
Rumların Akıncısı

Rumların Akıncı'sı

​Seçimler öncesi stratejisini "Türkiye düşmanlığı" üzerine kurdu.
İlk etkinlik 12 Eylülde

İlk etkinlik 12 Eylül'de

​Yassıada'daki ilk etkinlik milli irade.
Myanmardasoykırım itirafı

Myanmar'da
soykırım itirafı

​Müslümanları öldürüp toplu mezarlara gömdük, köyleri haritadan sildik.
İki yüz on bin<br>kahraman aranıyor

İki yüz on bin
kahraman aranıyor

​SMA Tip-1 hastası 17 aylık Demir Ali bebek yardım bekliyor.
Alışveriş ve tatilde<br>önceliğimiz güven

Alışveriş ve tatilde
önceliğimiz güven

​'Benim Markam' online alışveriş ve tatil platformlarını ele aldı.
Elleri kanlı<br>veliaht prensler

Elleri kanlı
veliaht prensler

​Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de savaş suçu işledi.

PKK'ya<br>ortak operasyon

PKK'ya
ortak operasyon

​Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran'dan sürpriz anlaşma.
Suç<br>duyurusu yağdı

Suç
duyurusu yağdı

​Erol Mütercimler hakkında ÖNDER, KADEM ve TÜGVA dilekçe verdi.
Libya canisine<br>Alman koruması

Libya canisine
Alman koruması

​Almanya sayesinde Libya'daki yeni katliamlar için fırsat buldu.
Aman dikkat

Aman dikkat

​O klinikler korona servisleri kadar riskli.
8 yıl<br>hapis istemi

8 yıl
hapis istemi

​Genç kadına hakaretler edip aracın ön camını kırmıştı.
Üç ilden flaş karar

Üç ilden flaş karar

Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak.
Gıda terörüne geçit yok

Gıda terörüne geçit yok

Tekirdağ'da ​1,5 tonluk ürünü piyasaya süreceklerdi.
Almanya'ya <br>net mesaj

Almanya'ya
net mesaj

​'Türkiye, oldubittiye müsaade etmeyecek.'
MİT mensuplarını <br>ifşa davasında karar

MİT mensuplarını
ifşa davasında karar

Barış Pehlivan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Test sayısı <br>8 milyonu geçti

Test sayısı
8 milyonu geçti

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin tablosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.