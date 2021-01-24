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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantıya başkanlık etti: Türkiye etkisini artıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda farklı ülkelerle ikili ilişkilerden küresel gelişmelere kadar birçok başlıkta güncel dış politika durumunun değerlendirildi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı, Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirecek adımlar görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü olmak tercihten öte zorunluluktur"
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni'nde konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Askeri, ekonomik ve diplomatik bakımdan güçlü olmak bizim için tercihten öte bir zorunluluktur' ifadelerini kullandı.


Türkiye etkisini artıracak

Farklı ülkelerle ikili ilişkilerden küresel gelişmelere kadar birçok başlıkta güncel dış politika durumunun değerlendirildiği toplantıda, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi dış politikada da "etkisini artıracak, hak ve menfaatlerini koruyacak, itibarını yükseltecek" adımları, diplomasi ve diyalog yoluyla kararlılıkla uygulamaya devam edeceği vurgulandı.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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