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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatında ve düşünce tarihinde iz bırakan, Kudüs şairi olarak tanınan Nuri Pakdil'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

17:57 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Pakdil'i andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Pakdil'i andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk edebiyatında ve düşünce tarihinde iz bırakan, mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil'i vefat yıl dönümünde andı.


Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,
"Kaleme aldığı eserleri, tutkuyla bağlı olduğu değerleri ve ufuk açan vizyonunu hiçbir zaman unutmayacağımız Kudüs Şairi Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin"
ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Nuri Pakdil
#cumhurbaşkanı
#Kudüs Şairi
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