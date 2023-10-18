Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Pakdil'i andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk edebiyatında ve düşünce tarihinde iz bırakan, mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil'i vefat yıl dönümünde andı.
Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,
"Kaleme aldığı eserleri, tutkuyla bağlı olduğu değerleri ve ufuk açan vizyonunu hiçbir zaman unutmayacağımız Kudüs Şairi Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin"
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce