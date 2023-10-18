Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden siviller için mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, paylaşımında, “Gazze'de ölen sadece masum siviller, sadece masum kadınlar ve çocuklar değil, Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor! Bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum; Gazze’de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil! Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil. Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil" ifadelerini kullandı.