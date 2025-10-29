Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıkladı: Bilim ve Kültür Ödülü Yeni Şafak Yazarı Süleyman Seyfi Öğün'e verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıkladı: Bilim ve Kültür Ödülü Yeni Şafak Yazarı Süleyman Seyfi Öğün'e verildi

19:4229/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak yazarı Süleyman Seyfi Öğün'ün de aralarında bulunduğu 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen beş ismi açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak yazarı Süleyman Seyfi Öğün'ün de aralarında bulunduğu 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen beş ismi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, "Bilim ve Kültür" dalında Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'ün ödüle değer görüldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Erdoğan, 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri paylaştı.

Beş isme Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

Bilim ve kültür alanında Süleyman Seyfi Öğün, resim alanında Yalçın Gökçebağ, müzik alanında Yalçın Tura, arkeoloji alanında Fahri Işık, fotoğraf alanında ise Ali Jadallah'a ödüllerini tevcih edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ödül sahiplerimizi tebrik ediyor, Türkiye'nin kültür sanat ve ilim birikimine yaptıkları değerleri katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Guterres'e Barış Ödülü takdim edilecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim edeceklerini belirterek, "Sayın Guterres'e de tüm dünyada barışın ve istikrarın hakim olması için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.



#Antonio Guterres
#Atatürk Uluslararası Barış Ödülü
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş zammında 2026 hesabı netleşiyor: İşte enflasyon farkı ve yeni zam formülü