Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik çalışma ziyareti için Ankara'dan hareket etti. Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek. Erdoğan, daha sonra geçeceği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Haber Merkezi 07 Ekim 2020, 09:54 Son Güncelleme: 07 Ekim 2020, 10:00 AA