Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti

Can Ataklı Türk ordusunu pasiflikle itham etti: Neden Ali Erbaş'ın konuşmalarına tepki vermiyorsunuz

Youtube kanalında yayınladığı videoyla Yargıtay'ın yeni binasının açılısında dua eden Diyanet İşleri Ali Erbaş'a hakaret eden Gazeteci Can Ataklı, Türk ordusunu pasiflikle itham etti.



Ordunun, açılışta dua edilmesine tepki vermesini isteyen Ataklı, 'Yargıtay, yargının kalesidir. Oranın açılışında tamamen laikliğe aykırı şekilde, Şeyhülislam kılıklı bir herif çıkıyor Kur'an okuyor, dua okuyor. Yargıtay başkanı hiç tepki vermiyor. Bana 'Burası müslüman ülke' diyerek aptal aptal açıklamalar yapıyorlar. Benim ordum bu konuda da tepkisiz, görüşsüz.' dedi.

