Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünde tebrik mesajı yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tüm Kuzey Makedonya halkına huzur ve refah diliyorum” dedi.
Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. 🇹🇷🇲🇰
Tüm Kuzey Makedonya halkına huzur ve refah diliyorum. pic.twitter.com/pthsbMTfz4
Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. 🇹🇷🇲🇰