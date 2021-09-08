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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti. Erdoğan, "Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünde tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tüm Kuzey Makedonya halkına huzur ve refah diliyorum” dedi.

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