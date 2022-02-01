​Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde Lübnan Başbakanı Mikati’yi resmî törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Mikati’nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin millî marşları çalındı. Lübnan Başbakanı Mikati’nin tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.
- Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde el sıkışarak basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Mikati, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti.