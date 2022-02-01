​Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İyi ki Varsın Eren filminin müziği 'He Yamo'yu dinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme; İyi ki varsın Eren' filmi ile ilgili Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisi Ceren Ece Öksüz'ün kendisine yönelttiği 'Nasıl buldunuz?' sorusu üzerine 'Bu filmde hakikaten arkadaşlar güzel hazırlamışlar. İyi bir emek. TRT ile bu işi yaptıkları özellikle de Ferhat Gedik teğmenle beraber Eren rolünü paylaşan yavrumuz bu eseri iyi canlandırdılar. Ferhat Gedik teğmen iyi bir seçim olmuş” ifadelerini kullandı. Soruyu soran lise öğrencisi Ceren Ece Öksüz, filmin müziğini kendisinin seslendirdiğini söylemesi üzerine Erdoğan, şarkıyı söylemesini istedi. Liseli öğrenci kız filmin müziği olan ve yöredeki kadınların 'İmece' usulü çalışırken seslendirdikleri 'He Yamo' türküsünü seslendirdi.