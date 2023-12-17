Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor: Pek çok işbirliği alanında 16 belge imzalanacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki Macaristan ziyaretinde iki ülke arasındaki "stratejik ortaklığın", "genişletilmiş stratejik ortaklık" seviyesine çıkarılması hedefleniyor ve buna ilişkin bir belge Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından imzalanacak.

İki ülke arasında 2013'ten bu yana düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı vesilesiyle yapılacak ziyaret kapsamında özellikle ekonomi, ticaret, savunma sanayisi, kültür ve enerji alanlarında işbirliğine odaklanılacak.

Ziyaret tarihinin 18 Aralık 1923'te iki ülkenin imzaladığı Dostluk Anlaşması'nın yıl dönümüne denk gelmesi de anlam ifade ediyor.

Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla ilan edilen 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış etkinliği de ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Orban tarafından yapılacak.

Kültür Yılı, hem Macaristan'da hem Türkiye'de uzun zamandır planlanan çok çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bunun, Türk ile Macar halkları arasındaki yakınlaşmayı artırmaya vesile olması bekleniyor.





16 belge imzalanacak





Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Macaristan'la tüm bakanlıklar, her düzeyde çok kapsamlı işbirliği içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde dışişleri, milli savunma, içişleri, ticaret, enerji ve tabii kaynaklar, sanayi ve teknoloji, aile ve sosyal hizmetler ile kültür ve turizm bakanları olmak üzere 8 bakan eşlik edecek.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 16 belgenin imzalanması bekleniyor.





Macaristan'ın TDT'ye katkısı





Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üyeliği bulunan Macaristan'ın dış politikasını çeşitlendirmek maksatlı Doğu'ya açılım politikası yürüttüğü ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istediği görülüyor.

Geçmişten gelen uzak akrabalık bağlarının TDT gözlemci üyeliği için zemin hazırlamasıyla Macaristan, aktif şekilde TDT içerisinde faaliyetlerini yürütüp katkı sunuyor.

Ziyaret kapsamında TDT ile ilgili somut bir gelişme olmasa da örgüt içerisinde işbirliği, Macaristan ile Türkiye arasındaki görüşmelerde gündemde olacak.





Macaristan ile Türkiye, pek çok konuda aynı bakış açısına sahip





Macaristan ile Türkiye, bölgesel ve uluslararası pek çok gelişmede aynı bakış açısına, ilişkilerin önemi ve geliştirilmesi konusunda çok kuvvetli bir iradeye sahip bulunuyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, hedefin altında olsa da büyük bir potansiyeli de barındırıyor ve karşılıklı güven olması önem arz ediyor.

Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği, Türkiye açısından önem arz ederken Macaristan bakımından göç ve enerji güvenliği alanında Türkiye çok önemli bir ülke.





Türkiye, enerji güvenliği açısından Macaristan için önemli





İki ülke arasında son dönemde savunma sanayisi işbirliğinde gelişmeler yaşanırken Macaristan, Türkiye'yi özellikle enerji arzı bakımından çok önemli bir ülke olarak görüyor.

Macaristan'ın doğal gazının yüzde 50'si TürkAkımı üzerinden geçiyor ve Azerbaycan'dan alınan gaz da Türkiye üzerinden Macaristan'a naklediliyor. Bu nedenle Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği açısından çok önem verdiği bir ülke olarak görülüyor.

İki ülke arasında NATO kapsamında da yakın işbirliği yürütülüyor ve Macaristan, Türkiye için Avrupa'da güvenilebilecek ve işbirliğini de bu güven ilişkisine dayandırarak geliştirebilecek bir ülke olarak ön plana çıkıyor.

Liderler düzeyinde bu ortak anlayışın bütün diğer katmanlara etki ettiği görülürken bu sayede her alanda sorunsuz bir şekilde ilerliyor.





Karşılıklı ziyaretler yakınlığı gösteriyor





2023'te devlet ve hükümet başkanları düzeylerinde gerçekleştiren ziyaretlerin sayısına bakıldığında iki ülkenin ne kadar yakın olduğu görülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın göreve geldikten sonra ilk ziyaret ettiği ülkelerden birisi Macaristan'dı. İki ülke arasında farklı bakanlıklar düzeyinde de yakın ilişkiler bulunuyor.



