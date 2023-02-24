Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile bir
videokonferans
görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa’nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti.
Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
#videokonferans
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
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