Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa’nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti.