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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

20:04 . 24/02/2023 Cuma
Diğer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile bir
videokonferans
görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa’nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
#videokonferans
36 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
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