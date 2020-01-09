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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kamuya atama töreninde konuştu. Erdoğan, "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı." dedi. 'Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor' diyen Erdoğan, "Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kamuya atama töreninde konuşmasından satır başlıkları:

Engellilere ve devlet korumasında çalışan kardeşlerimize sahip çıkıyoruz.

Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı.
17 yıllık görev sürecimizde hiç bir zaman engelli kardeşlerimize duyarsız olmadık. Her zaman duyarlı olduk olmaya devam edeceğiz.

Kalkınma bu ülke vatandaşlarının her birini kapsayınca anlamlı hale gelir.

Milli geliri sosyal yardım bütçesini milyar liradan 55 milyar liraya çıkardık.

Son 17 yılda 339 milyar lira sosyal yardımda bulunduk. yardımların milli gelir içindeki yerini 1,2'ye çıkardık.

3 kişiye bir bilgisayar değil her kişiye bir bilgisayar vermeyi başardık.

Hayatın her anında ihtiyaç duyulan unsurlar ulaşılabilir değilse ciddi eksiklikler var demektir.

Türkiye'de 81 ile doğal gaz verdik. Şimdi hedef tüm ilçelere doğal gaz götürmek.

Yeni yatırımlar erişebilirlik esasına göre yapılmalı, eski binaların dönüşüm süratle tamamlanmalı.

TÜRKAKIM ile doğal gaz bizim üzerimizden Avrupaya gidecek.

2020 yılının erişebilirlik yılı ilan edilmesinde fayda görüyorum, hayırlı olsun.

Her çocuğumuza sahip çıkmak görevimiz. Devlet korumasındaki çocuklarla ilgili sistemi baştan sona değiştirdik. 128 binin üzerinde çocuk, ailelerin yanında yetişiyor.

Aile milli varlığımızın bel kemiğidir. Aile kurumunu ayakta tutmak hedeflerimiz için önemli. Batı, aile kavramı olmadığı için çöküyor.

Güçlü devletler güçlü ailelerden oluşur. Türkiye'nin nüfusu azalsın diye yıllarca kısırlaştırma politikası güttüler.

Ekonominin bel kemiği insandır. İnsan varsa güçlüsünüz. Aile kurumu dağıldığında nüfus da azalıyor. Bu yüzen bir çok batı toplumu silinecek.

Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız şeylerin çözümü aile bağlarının güçlendirilmesinde yatıyor.

Evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığı ile özendirilmeye çalışılıyor.

Tüm yargı dünyasına sesleniyorum kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınıza kulak verin.

(Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen ceza) Adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir.

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Kadına şiddet uygulayan, canına kast edenin karşısına önce biz çıkarız.

Kadına yönelik her türlü ayrımcı davranışa, eyvallah etmedik ve etmeyiz.

Süreci güçlü şekilde bırakırsak gençlere güçlü bir Türkiye emanet edeceğiz.

Terör koridorunu paramparça ettik. Başarıyla sonuçlanan harekatlarla terör koridorunu yerle bir ettik.

Akdeniz'deki hamlelerimizi itibarsız hale getirmenin gayreti içindeler.

Şuanda ecdadımızın oralarda tarih yazdığı yerlerde sadece adaletsizliği ve zulmü bitirmek için varız.

Askerimiz çöle, bataklığa gönderiliyor diyenlerin vicdanları çölleşmiş bataklığa dönüşmüştür.

Türkiye Irak'tada Suriye'de de, Akdeniz'de de kendi hak ve menfaatlerini savunmaya sonuna dek devam edecek.

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