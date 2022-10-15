Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasının yaşandığı Bartın'da

Bakan Dönmez: Kısmi göçük var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'da maden kazasının olduğu bölgede açıklama yaptı. Bakan Dönmez 'İlk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu belirtiliyor. Kısmi göçük var. Tüm arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında' ifadelerini kullandı.