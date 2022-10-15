Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasının yaşandığı Bartında
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasının yaşandığı Bartın'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasının yaşandığı Bartında
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden kazasının yaşandığı bölgeye gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Bartın'a ulaştı.

Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'daki maden faciasına ilişkin yeni açıklama: Tüm boyutları ile soruşturulacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'daki maden faciasına ilişkin yeni açıklama: Tüm boyutları ile soruşturulacak

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayda hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Bartın'da maden ocağında patlama: 40 vatandaşımız hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bartın'da maden ocağında patlama: 40 vatandaşımız hayatını kaybetti
Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz

'Güneşi görebilmek
için karanlığı kazıyoruz'

Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı.
Konstantinos Florostan provokasyon

Konstantinos Floros'tan provokasyon

​Gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dan kışkırtıcı hamle.
Bartında maden ocağında patlama

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​İçişleri Bakanı Soylu: 11 işçi yaralandı, 58 madenci kurtarıldı.

​Meteoroloji il il uyardı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.