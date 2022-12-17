Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin AK Parti İl Başkanlığı binasını hizmete açtı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin AK Parti İl Başkanlığı binasını hizmete açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’de gerçekleştirdiği toplu açılış programı sonrası yeni AK Parti İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin AK Parti İl Başkanlığı binasını hizmete açtı
Erdoğan, ardından Türkçe, Kürtçe, Arapça, pankartlarla karşılanarak Mardin AK Parti İl Başkanlığının yeni binasının açılışını yaptı.

Mardin’e hükümetin yaptığı yatırımların toplu açılışlarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Parkında vatandaşlara hitap ettikten sonra alandan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti’nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, yolda karşılamaya gelen vatandaşları da selamlayarak coşkuyla karşılandı. Hediye takdimlerinde bulunan Erdoğan, ardından Türkçe, Kürtçe, Arapça, pankartlarla karşılanarak Mardin AK Parti İl Başkanlığının yeni binasının açılışını yaptı.

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Açılış öncesi konuşma yapan Erdoğan, yeni binanın hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mardin il hizmet binasının yeni hizmet alanını tüm Mardinlimize ve Mardinli kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, bu duygularla kurdeleyi kesiyoruz Ya Allah Bismillah” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hizmet binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulunduktan sonra basına kapalı gençlerle buluşma programına geçti.

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