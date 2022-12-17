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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mardin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Mardin'in yöresel ve kültürel özelliklerinin yanı sıra kente yapılan yatırımların yer aldığı bir video paylaştı.

"Türkiye Yüzyılı şarkısı"nın Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice seslendirildiği videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkı sözlerini okuyor.

Erdoğan, paylaşımında "Mardin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır." değerlendirmesini yaptı.

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