Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Mardin'in yöresel ve kültürel özelliklerinin yanı sıra kente yapılan yatırımların yer aldığı bir video paylaştı.
"Türkiye Yüzyılı şarkısı"nın Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice seslendirildiği videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkı sözlerini okuyor.
Mardin Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etmeye; 2023’te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye’nin yolunu bir kez daha açmaya hazır! 🇹🇷 pic.twitter.com/EglcnGR4Ui
Mardin Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etmeye; 2023’te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye’nin yolunu bir kez daha açmaya hazır! 🇹🇷 pic.twitter.com/EglcnGR4Ui— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 17, 2022
Erdoğan, paylaşımında "Mardin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır." değerlendirmesini yaptı.