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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "OECD verilerine göre, okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz​
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "OECD verilerine göre, okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim-öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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